Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 81 vali ve gençlik spor il müdürleriyle yapılan toplantıda alınan kararlar, "Üniversitelerde Güvenlik ve Barınma Tedbirleri" konulu genelgeyle valiliklere gönderildi. Gelişme sonrası KYK kontenjanları artacak mı, merak edildi.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 valiliğe gönderdiği genelgede; eğitim-öğretim dönemi boyunca üniversite öğrencilerinin konaklayacağı yurt, pansiyon, apart vb. yerlerde olası fahiş fiyat uygulamalarına kesinlikle müsaade edilmeyeceği, barınma sorunu olan öğrencilerin tespit edilerek kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhanelere yerleştirileceği, gerektiğinde sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği sağlanacağı belirtildi. Peki, KYK kontenjanları artacak mı?

KYK KONTENAJLARI ARTACAK MI?

İl genelinde bulunan otel, pansiyon, apart ve özel yurtların kapasitelerinden faydalanmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordine kurularak kiralanacak. Ayrıca il genelinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı yurtlarından boş kontenjanı olanlar imkanlar dahilinde kullanılacak. Üniversite yerleşkesi bulunan küçük ilçelerimizdeki barınma sorununun çözümü amacıyla özel idare ve belediyeler tarafından gerekli çalışmalar yapılacak. Kapasite artırımı ve yeni kalacak yerlerin belirlenmesinin beraberinde getireceği personel, malzeme vb. ihtiyaçlar Valiliklerin koordinasyonunda karşılanacak.

Üniversite yerleşkelerinin çevresinde bulunan günübirlik kiralık evler, oteller, oyun salonları, kafe vb. yerlere yönelik denetimlerin ilgili birimlerle koordinasyon sağlanarak artırılacağının belirtildiği genelgeye göre: şüpheli şahıs, araç, paket/poşet/pankartlara duyarlı olunarak gerekli denetimlerin artırılması ve asayiş uygulamalarının planlanması sağlanacak.