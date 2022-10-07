KYK yurtlarında barınmakta olan veya yeni barınmaya başlamış olan öğrenciler tarafından KYK Kahvaltı saatleri merak ediliyor ve KYK Kahvaltı saati kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? KYK'da Kahvaltı saatleri hangi saatler? Soruları ile internet üzerinde araştırma yapıyorlar. Peki, KYK Kahvaltı saatleri: KYK Kahvaltı saati kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? KYK'da Kahvaltı saatleri hangi saatler arasında?

KYK'da belirli saatlerde verilen yemekler sebebi ile size verilen saatler arasında yemek alabilmektesiniz. Sabah saatlerinde kahvaltıyı kaçırmak istemeyen birçok öğrenci, kahvaltı saatlerini öğrenmek için KYK Kahvaltı saati kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Sorularını araştırıyor. Kahvaltı saatine yetişmek isteyen öğrenciler ise genellikle KYK Kahvaltı saati kaçta bitiyor? Sorusunu araştırmakta. Peki, KYK Kahvaltı saatleri: KYK Kahvaltı saati kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? KYK'da Kahvaltı saatleri hangi saatler arasında?

KYK KAHVALTI SAATİ KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

Normal şartlarda KYK yurtlarında sabah kahvaltısı saatleri hafta içi 06.30-12.00, hafta sonları ise 06.30-12.30 şeklindedir. KYK yurtları arasında kahvaltı saatlerinde zaman farklılıkları olabilir. Sabah kahvaltısı yardımı 8,00 TL, akşam yemeği yardımı ise 17,00 TL olmak üzere toplam 25,00 TL olarak uygulanmakta olan beslenme yardımı yerine, yeni gelen değişiklikler ile beraber menü sistemine geçildi.