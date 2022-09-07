KYK fiyatları ne kadar? Ve 2022 KYK yurt ücretleri ne kadar oldu? Soruları, Gençlik Ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu tarafından yapılan açıklamasının ardından en merak edilen sorular oldu. Peki, KYK fiyatları ne kadar? 2022 KYK yurt ücretleri ne kadar oldu? KYK Yurt ücretlerine zam var mı?

KYK yurtlarına gelecek olan zamlar, birkaç aydır öğrencilerin gündeminde yer alıyordu. Gençlik Ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu tarafından yapılan canlı yayın açıklamasında KYK yurt ücretlerine dair açıklamalarda bulundu. Peki, KYK fiyatları ne kadar? 2022 KYK yurt ücretleri ne kadar oldu? KYK Yurt ücretlerine zam var mı?

KYK FİYATLARI NE KADAR?

KYK fiyatları yurtların sınıf tipine göre değişiklik göstermektedir. 2021-2022 öğrenim döneminde birinci tip KYK yurdu 379 TL idi, altıncı tip KYK yurdu ise 615 TL'ydi. Gençlik Ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu tarafından 7 Eylül Çarşamba günü yapılan açıklamada KYK yurt ücretlerinin geçen seneki fiyatlardan devam edeceğini açıkladı.

KYK YURT ÜCRETLERİ AYLIK MI YILLIK MI?

Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir. Yurt ücretleri en geç takip eden ayın onu saat 23.59'a kadar banka aracılığıyla ödenir. Aşağıda yer alan linkten KYK yurt ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

KYK YURT ÜCRETİ ÖDEMESİ