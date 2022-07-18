Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yaklaşık 2 buçuk saat süren toplantıda KYK borçları düzenlemesi, tahıl krizinin çözümü için oluşturulacak koridor ve enflasyonla mücadeleye ilişkin atılacak adımlar görüşüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararları açıklamak üzere kameraların karşısına geçti. KYK faizli borç ödeyenler geri iade alacak mı? KYK borcunu ödeyenler geri alabilecek mi? KYK kredi borcu fark ödemesi geri alınabilecek mi?

KYK FAİZLERİ VE BORÇLARI SİLİNDİ Mİ?

Öğrenim kredisi borcu olanları yakından ilgilendiren Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5,5 milyon kişiye müjde verdi. KYK borçları ile ilgili çalışmaların sonuçlandığını belirten Erdoğan, "KYK kredilerinde geri ödeme alınan rakam üzerinden yapılacak" dedi.

KYK BORCU ÖDEYENLER GERİ İADE ALACAK MI?

Önceden KYK faizli borcunu ödeyenler fazladan ödediği ücreti geri alabilecek mi henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KYK ile ilgili açıklaması şöyle:

"Bu yıl 520 binden fazla gencimiz burs, 800 binden fazla gencimiz öğrenim kredisi alarak eğitim öğrenimine devam etmiştir. Öğrencilerimiz lisansta 850 TL, bu göreve geldiğimizde 45 liracıktı, yüksek lisansta 1700 lira, doktora da 2550 lira kredi ya da burs alıyor. Yılbaşında bu rakamları revize edeceğiz, yükselteceğiz. Kredilerin geri ödemeleri mezuniyetten 2 yıl sonra başlıyor. Bu sürede öğrenci sigorta girişi olan işe başlamamışsa E-Devlet üzerinden ödemeyi erteleyebiliyor. Yıllık güncelleme yurt içi fiyat endeksi farkına göre yapılıyordu, faiz uygulaması yapmadık. Ama Bay Kemal utanmadan, sıkılmadan faizden bahsediyor. Sıkıyorsa gel bunu ispatla, kimden faiz almışız ortaya koy. Son dönemde enflasyonun yükselmesi öğrenim kredisi güncellemelerinde beklenmedik rakamların ortaya çıkmasına yol açtı. Gençlerimizi böyle bir yükün altında bırakamazdık. Haftalar öncesinde çalışmaları başlattık. Kredi geri ödemelerini herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani ara para. Bu uygulamadan hala kredi geri ödemesi yapan bütün gençlerimiz faydalanacak. Toplamda 26 milyar liranın üzerindeki bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz. 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredi sorununu kökten çözmüş oluyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrenciler artık sadece aldıkları kredi miktarından sorumlu olacaklar."