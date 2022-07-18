KYK faizleri silinecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KYK kredi borcu düzenlemesiyle ilgili Kabine Toplantısı'nı işaret etmesinin ardından gözler Beştepe'ye çevrildi. Bugün Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine Toplantısı'nda milyonlarca gencin beklediği KYK kredi borcuna ilişkin düzenleme masaya yatırılacak. Peki, KYK faizleri silinecek mi? KYK borçları siliniyor mu? KYK faiz silinecek mi? İşte detaylar...

KYK FAİZLERİ SİLİNECEK Mİ?

Hiçbir sorunun çözümsüz olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Son zamanlarda Bay Kemal çıkmış, üniversiteli gençlerimizin KYK ile ilgili, onların aldıkları burslarla ilgili onlara faiz yükü bindiriyormuşuz. Yahu faizin en büyük düşmanı biziz. Allah nasip ederse ilk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamayı kabine toplantımızdan sonra yapacağız. Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz." demişti.

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ'NİN ANA GÜNDEM MADDESİ KYK BORÇLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin ardından gözler Beştepe'den çıkacak karara çevrildi. Beştepe'de bugün gerçekleştirilmesi beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddesi KYK borçları olacak. Üniversite öğrenimi sırasında Kredi Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) kerdi alan ve öğrenim sonunda borçlu durumuna düşen yaklaşık 5 buçuk milyon kişinin olduğu belirtiliyor. Toplam borç ise 5 buçuk milyar lira olarak hesaplanıyor.

MASADA 3 SEÇENEK VAR

Son günlerde sıklıkla tartışma konusu olan KYK kredilerinin faizi, Üretici Fiyat Endeksi'ndeki artışlara göre hesaplanıyor. Faizin silinmesi, belirlenecek bir oranla yeniden yapılandırılması veya yeni bir takvimlendirme yapılması seçenekler arasında yer alıyor.