Kabine toplantısının bitmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine kararlarını açıklıyor. Merak edilen konulardan birisi de KYK faizleri oldu. Peki, KYK faizleri silinecek mi? 18 Temmuz Kabine Toplantısı KYK kararları nelerdir? KYK borçlar siliniyor mu? KYK kredi faizleri siliniyor mu? KYK kredi borçlar tamamen silinecek mi? Ayrıntılar sizlerle...

KYK FAİZLERİ SİLİNECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Öğrenim kredi borçlusu gençlerin gözü bugün Kabine Toplantısı'ndan sonra yapılacak açıklamaya çevrildi. Yeni bir faiz hesaplaması ya da yeni bir ödeme takvimi gibi seçenekler masada. Kabine gündeminde tahıl koridoru ve enflasyonla mücadele de var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK faizlerinin yeniden yapılandırılmasının görüşüldüğü toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor. KYK ile ilgili kararlar birazdan açıklanacak, henüz açıklanmadı.

18 TEMMUZ KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bayram tatili sonrası ruhen ve bedenen dinlenmiş olarak evlerine dönen vatandaşlarımızdan daha çok çalışmasını daha çok gayret göstermesini bekliyorum. Birliğimize sıkı sıkıya sarılarak inşallah ülkemizi hak ettiği seviyeye getireceğiz.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YA REST

27 Haziran'da ülkemizi temsil etmek üzere NATO Toplantısı'na katıldık. NATO'nun genişleme politikasının ülkemizin hassasiyetleri noktasında olması konusunu gayet açık bir şekilde dile getirdik. İsveç ve Finlandiya'nın şartlarımızı yerine getirecek adımı atmamaları halinde, süreci donduracağımızı hatırlatmak isterim. İsveç'in iyi bir görüntü vermediğini görüyoruz. Türkiye olarak duruşumuz çok nettir, gerisini kendileri bilir.

"ORDUMUZA GÜVENİMİZ ARTMIŞTIR"

FETÖ'cü alçakların tasfiyesinin hemen ardından en kritik ve başarılı sınır ötesi harekatları gerçekleştiren ordumuza güvenimiz artmıştır. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkaracak projelerimizi planlıyor ve insanlığın hizmetine sunuyoruz."