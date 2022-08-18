KYK faizleri silindi mi, sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada KYK kredi borcu geri ödemelerinin faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden ödeneceği bildirildi.Peki, KYK faizleri silindi mi? KYK faizleri ne zaman silinecek? İşte detaylar haberimizde...

KYK BORCU FAİZLERİ NE ZAMAN SİLİNECEK?

Karar, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi. Gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

18 Temmuz tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

Kredi geri ödemelerini herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani anapara. Bu uygulamadan hala kredi geri ödemesi yapan bütün gençlerimiz faydalanacak. Toplamda 26 milyar liranın üzerindeki bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz. 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredi sorununu kökten çözmüş oluyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrenciler artık sadece aldıkları kredi miktarından sorumlu olacaklar.