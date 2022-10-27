KYK Faizleri silindi mi? 2022 KYK Faizlerinde son durum ne?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanmakta olan KYK kredilerinden birçok öğrenci faydalanmakta. Kredilerde yer alan faizlerin silinmesi gündeme birçok kez gelmişti bu nedenle birçok kişi KYK Faizleri silindi mi? Sorusunu ve KYK Faizlerinde son durum ne? Sorusunu merak ediyor. Haberimizde KYK Faizleri silindi mi? ve KYK Faizlerinde son durum ne? Sorularını yanıtladık. Peki, KYK Faizleri silindi mi? KYK Faizlerinde son durum ne?

Birçok Üniversite öğrencisi tarafından kullanılmakta olan ve birçok kez faiz oranları ile gündeme gelen KYK kredi faizleri hakkında duyulan haberlerin arından birçok öğrenci KYK Faizleri silindi mi? Sorusunu merak ediyor. Bir süredir KYK faizlerinin silinmesi Türkiye'nin gündeminde yer alıyordu. Merak eden öğrenciler için KYK Faizleri silindi mi? KYK Faizlerinde son durum ne? Sorularını yanıtladık. Peki, KYK Faizleri silindi mi? KYK Faizlerinde son durum ne?

KYK FAİZLERİ SİLİNDİ Mİ?

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren ve milyonlarca genci yakından ilgilendiren "torba" kanun teklifinin 7'nci maddesi kabul edildi. Böylece yasanın tamamı görüşülüp yürürlüğe girdiğinde KYK öğrenim kredisi borcu olan öğrenciler, yalnızca aldıkları kredi tutarı kadar geri ödeme yapacaklar.