KYK faiz borçlarının silinmesine yönelik son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan karar ile KYK faiz borçlarının silinmesine yönelik çalışma yapıldığı ve sadece ana paranın geri ödenmesine karar verildi. Peki, KYK faizleri ne zaman silinecek? KYK kredi borcu faizleri ne zaman silinecek?

KYK borç faizleriyle ilgili teklifin meclis gündemine alınmasıyla birlikte, KYK burs ve kredi borcu olan birçok kişi son durumu sorgulamaya başladı. Peki, KYK faizleri ne zaman silinecek? KYK kredi borcu faizleri ne zaman silinecek? İşte detaylar haberimizde...

KYK BORÇLARI FAİZLERİ NE ZAMAN SİLİNECEK?

İçerisinde KYK borç faizlerinin silinmesine dair teklifin de yer aldığı torba yasa komisyondan geçti. Buna göre, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, öğrenim kredisi alanlar borçlarını, aldıkları miktar kadar ödeyecek.

Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek.

Borçlu borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının SGK'den teyit edilmesi durumunda, ilk yıl herhangi bir ek olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için verilen miktara yüzde 10 eklenerek kredi borcu hesaplanacak. Ancak ilgili yılda TÜFE'nin yüzde 10'dan az olması halinde TÜFE uygulanacak. Erteleme işlemi en fazla üç defa yapılabilecek.

Ödemenin askerlik dönemine denk gelmesi halinde, borçlunun talebi üzerine herhangi bir ilave yapılmaksızın askerlik döneminin sonuna kadar kredi borcu ertelenecek.

Maddi veya hukuki nedenlerle takibinde yarar bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen miktarları aşmayan kredi borçları terkin edilecek.

Katkı kredisi borcu ödemelerinde de bu esaslar uygulanacak. Süresinde ödenmeyen taksitlere, vadesinden itibaren gecikme zammı hesaplanacak. Taksitlerin, son taksitin vade tarihine kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen taksit tutarları takip edilmek üzere ilgili vergi dairesine bildirilecek. Taksitler için zamanaşımı süresinin belirlenmesinde, son taksitin vade tarihi esas alınacak. Vergi dairelerince bu alacaklarla ilgili olarak yapılan tahsilatlar, takip eden ayın sonuna kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına aktarılacak.

Öğrenimi sırasında veya öğrenimden sonra ölenlerin veya yüzde 90 ve üzeri engel sahibi oldukları tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından tespit edilenlerin kalan borçları terkin edilecek.

KYK BORÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Borcu bulunan öğrenciler e-Devlet'ten giriş yaparak KYK anapara borcunu görüntüleyebiliyor.