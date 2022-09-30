KYK faizleri ne zaman silinecek? KYK faizleri silinecek mi? KYK faizleri ne zaman siliniyor? Bakan Nebati ne tarih verdi?

KYK faizlerinin silineceğinin açıklanmasının ardından birçok kişi heyecanla faizlerin silinmesini bekliyor. Faizlerin silinmesini bekleyenlerin en merak ettiği sorular ise KYK faizleri ne zaman silinecek? Ve KYK faizleri silinecek mi? Soruları oluyor. Peki, KYK faizleri ne zaman silinecek? KYK faizleri silinecek mi? KYK faizleri ne zaman siliniyor?

KYK faizleri ne zaman silinecek? Sorusu KYK borcu olan kişilerin en merak ettiği sorular arasında yer alıyor. KYK faizleri ne zaman silinecek? Sorusu hakkında Türkiye hazine ve maliye bakanı Nebati, açıklamalarda bulundu. Peki, KYK faizleri ne zaman silinecek? KYK faizleri silinecek mi? KYK faizleri ne zaman siliniyor?

KYK BORÇLARI NE ZAMAN SİLİNECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu sözleri söylemişti; "Kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık." Meclisin açılmasıyla beraber Ekim ayında KYK borç silinme konusunun ele alınılacağı söyleniyor.