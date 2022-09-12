KYK faizlerinin silineceğinin açıklanmasının ardından birçok kişi heyecanla faizlerin silinmesini bekliyor. Faizlerin silinmesini bekleyenlerin en merak ettiği sorular ise KYK faizleri ne zaman silinecek? Ve KYK faizleri silinecek mi? Soruları oluyor. Peki, KYK faizleri ne zaman silinecek? KYK faizleri silinecek mi? İşte KYK faizleri silinme tarihi!

KYK faizleri ne zaman silinecek? Sorusu, KYK borcu olan kişilerin en merak ettiği sorular arasında yer alıyor. KYK faizleri ne zaman silinecek? Sorusu hakkında Türkiye hazine ve maliye bakanı Nebati, açıklamalarda bulundu. Peki, KYK faizleri ne zaman silinecek? KYK faizleri silinecek mi? İşte KYK faizleri silinme tarihi!

KYK FAİZLERİ NE ZAMAN SİLİNECEK?

Türkiye hazine ve maliye bakanı Nebati;

"KYK faizleriyle ilgili, "Ekimde Meclis açılır açılmaz torba yasamız olacak. Bu ve buna benzer alanlar da dahil olmak üzere torba yasada bunların tamamını çözmüş olacağız." açıklamalarında bulundu."

Buna göre KYK faizlerinin Ekim ayı itibariyle silinmesi bekleniyor.

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

18 Temmuz tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

Kredi geri ödemelerini herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani anapara. Bu uygulamadan hala kredi geri ödemesi yapan bütün gençlerimiz faydalanacak. Toplamda 26 milyar liranın üzerindeki bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz. 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredi sorununu kökten çözmüş oluyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrenciler artık sadece aldıkları kredi miktarından sorumlu olacaklar.