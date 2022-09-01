Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada KYK kredi borcu geri ödemelerinin faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden ödeneceği bildirildi. Bunun ardından KYK faizleri ne zaman silinecek, silindi mi? merak ediliyor. Peki, KYK faizleri ne zaman silinecek? KYK faizleri silindi mi?

KYK borç faizleri, öğrencileri ve mezunları yakından ilgilendiriyor. Kredi borçlarıyla ilgili Kabine Toplantı'nda önemli bir karar alınırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK kredilerinin faizsiz ve enflasyon farksız alınacağını duyurdu. Alınan kararla birlikte "2022 KYK kredi borcu faizleri ne zaman silinecek?" sorusu gündeme geldi. Peki, KYK faizleri ne zaman silinecek? KYK faizleri silindi mi? İşte detaylar haberimizde...

KYK FAİZLERİ NE ZAMAN SİLİNECEK?

Karar, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi. Gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

18 Temmuz tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

Kredi geri ödemelerini herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani anapara. Bu uygulamadan hala kredi geri ödemesi yapan bütün gençlerimiz faydalanacak. Toplamda 26 milyar liranın üzerindeki bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz. 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredi sorununu kökten çözmüş oluyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrenciler artık sadece aldıkları kredi miktarından sorumlu olacaklar.

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