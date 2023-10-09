KYK ek başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK EK YURT BAŞVURU SONUCU!

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından alınan ek başvuruların sonuçları merakla bekleniyor. KYK ek başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda detaylar araştırılıyor. Peki, KYK ek başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

KYK ek başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu ek başvuru sonuçları heyecanla bekleniyor. Öğrenciler, sonuçları KYK'nın resmi internet sitesi üzerinden takip edebilecek. Arama motorlarında KYK ek başvuru sonuçları sorgulatılıyor. Peki, KYK ek başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2023-2024 eğitim öğretim yılı için yurt başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın her yıl yeni yurtlarını gençlerin kullanımına sunma geleneği doğrultusunda başladı. Başvurular, 2 Eylül 2023 tarihinde sona erdi, ancak yurt başvuru sonuçları hala duyurulmadı.

KYK EK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu ek başvuru sonuçları eylül ayının son haftası içerisinde yayınlanması bekleniyor. Bakanlıkça belirlenen tarihlerde hak sahipleri ve yedek alım sonuçları ilan edilecek. Sonuçlar https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden kontrol edilebilecek.