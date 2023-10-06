KYK yurtlarında barınmakta olan birçok kişi, hafta sonunu dışarıda geçirmek durumunda KYK'da hafta sonu izin almak gerekiyor mu? Sorusunu merak ederek internet üzerinde araştırıyor. Peki, KYK'da hafta sonu izin almak gerekiyor mu? Hafta sonu KYK'da kalmayacak kişiler için hafta sonu izin gerekir mi?

KYK'da hafta sonu izin almak gerekiyor mu? Sorusu, üniversitelerin ve KYK yurtlarının açılması ile birlikte gündeme gelen yurt konular arasında bulunuyor. Özellikle KYK yurtlarında ilk defa kalacak olan öğrenciler KYK'da hafta sonu izin almak gerekiyor mu? Sorusunu internet üzerinde arama motorlarında sorgulatmakta. Peki, KYK'da hafta sonu izin almak gerekiyor mu? Hafta sonu KYK'da kalmayacak kişiler için hafta sonu izin gerekir mi?

KYK'DA HAFTA SONU İZİN ALMAK GEREKİYOR MU?

Hafta sonu KYK yurdunda kalmayacak olan öğrencilerin yurt görevlilerine bilgi vererek izin alması gerekmektedir. KYK yurdundan izin almak için GSB sistemi üzerinden izin oluşturabilir veya yurt yetkilisi ile iletişimi geçerek izni birebir olarak yüzyüze bir şekilde alabilirsiniz. KYK yurtlarında hafta sonu için kullanılan izinler devamsızlık haklarından düşmüyor. Bu nedenle hafta sonu izni birçok öğrenci tarafından tercih ediliyor.

Konuyla ilgili GSB'nin açıklamasında şu ifadelere yer veriliyor; "Öğrencilere, yükseköğretim kurumlarının akademik takvimleri gereği verilen tatiller, hafta sonu (cumartesi-pazar) tatilleri, diğer resmi tatiller ve özel izinler hariç bir eğitim-öğretim yılında toplam 30 gün izin verilmektedir."

KYK yurt izinleri zaman zaman problem yaşatabilmektedir. Bu noktada öğrencilerin yurt izinlerini dikkatli bir şekilde kullanmasında fayda var. Yurt izni alırken akşam saatlerinde izin alma işlemi gerçekleştirecek olan kişiler nöbetçi yurt yetkilisi ile iletişime geçerek izin alma işlemlerini sorunsuz bir şekilde tamamlayabilirler.