KYK'dan (Kredi Yurtlar Kurumu) burs ve kredi alan öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de yaz dönemiyle ilgili oldu. 2021-2022 eğitim – öğretim dönemi boyunca KYK burs ve kredilerinden faydalanan öğrenciler, ödemelerin yazın da devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki, KYK bursu ne zaman ve neden kesilir? KYK bursu kimler alabilir? İşte detaylar haberimizde...

KYK BURSU NEDİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

KYK BURSUNU KİMLERALABİLİR?

Lisans öğrencileri,

Ön lisans öğrencileri,

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, (hazırlık sınıfında burs verilmez)

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler burstan yararlanabilmektedir.

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler.

KYK BURSU NE ZAMAN VE NEDEN KESİLİR?

Eylül 2018'de KYK burs yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre not ortalaması 4'lük sistemde 2.00'nin altında olan öğrencilerin bursu kesilir.

Not ortalaması 100'lük sistemde 53.33'ün altında olan öğrencilerin bursu kesilir.

Hazırlık sınıfında sınıfı geçemeyenlerin bursu kesilir. Bunun yanında hazırlık sınıfı geçilse bile dahi yukarıda bahsedilen ortalamaların altında sınıfı geçilmesi halinde burs yine kesilir.

Bir öğrencinin 4 yıl tamamladıktan sonra mezun olmadığı durumlarda, okulu 5 veya 6.yıla uzasa da 4. yıl sonunda bursu kesilmektedir. Yani bir öğrencinin alacağı burs süresi okulun normal süresi ile ilişkilidir. Bir tıp öğrencisi en fazla 60 ay burs alırken 4 yıllık okuyan bir mühendislik öğrencisi 48 ay almaktadır.

Bir öğrencinin disiplin suçu işlemesi ve bunu tekrarlaması sonrasında okul ile ilişiği kesildiği durumlarda KYK bursu da kesilmektedir.

Bir öğrencinin okulu bırakması sonucu KYK bursu kesilmektedir. Örneğin 2 dönem üst üste ders kaydı yaptırmayan öğrencinin 2. dönem itibariyle Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) bursu kesilmektedir.

2 yıl okuduktan sonra başka bir bölüme geçen ve 2 yıl da orada okuyun öğrencinin mezuniyetine 1 yıl kalsa dahi 4. yılını doldurduğu için öğrenim kredisi ve KYK bursu kesilecektir.

2015 yılı sonu itibariyle yayımlanan Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetmeliğinde burs verilmeyecek kişiler başlığındaki "asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler" ibaresi kaldırıldı. Yani artık asgari ücret düzeyinde çalışan öğrencilerin bursları kesilmeyecektir. Ancak asgari ücret düzeyinde sigortalı bir işte çalışan ve ilk defa burs başvurusu yapacak öğrencilerin başvuru sonrasında sosyal durumları göz önüne alındığı için burs çıkma olasılığı çok azdır. Ancak burs alan öğrenciler asgari ücret düzeyinde bir işte çalışırsa bursları kesilmez.

Bir öğrencinin vefat etmesi neticesinde aylık düzenli olarak aldığı KYK bursu varislerine veya ailesine kalmayacak olup vefat ettiği ay itibariyle öğrencilikle ilişiği kesildiği gibi bursu da kesilmektedir.

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