Kredi ve yurtlar kurumu tarafından öğrencilere sağlanmakta olan KYK Bursu ne zaman açıklanacak? sorusu, birçok öğrenci tarafından merak ediliyor ve heyecanla sonuçların açıklanacağı gün bekleniyor. Peki, KYK Bursu ne zaman açıklanacak? 2022 - 2023 KYK bursları hangi tarihte açıklanıyor? KYK burs başvuruları açıklanma tarihi!

KYK burs başvurularının alınmasının ardından öğrenciler, Kredi ve yurtlar kurumunun burs başvuru sonuçlarını açıklamasını bekliyor ve arama motorları üzerinde KYK Bursu ne zaman açıklanacak? sorusunu araştırıyor. İşte, KYK Bursu ne zaman açıklanacak? 2022 - 2023 KYK bursları hangi tarihte açıklanıyor? KYK burs başvuruları açıklanma tarihi!

KYK BURSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmişti. Geçen yılın bilgileri baz alındığında bu sene de başvuru sonuçlarının aralık ayının son haftasında açıklanması ön görülüyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

KYK burs ücreti lisans öğrencilerine 850 TL, Yüksek Lisans öğrencilerine 1.750 TL ve son olarak doktora öğrencilerine 2.500 TL veriliyor.