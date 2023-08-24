Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından birçok kişi tarafından Üniversite bursları merak edildi. Burslar hakkında en çok merak edilen soru ise KYK bursu ne kadar 2024? Sorusu oldu. Peki, KYK bursu ne kadar 2024? KYK bursu kaç TL olacak, açıklandı mı? 2023-2024 KYK bursu belli oldu mu?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bursuna başvuracak olan adaylar tarafından KYK bursu ne kadar merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Öğrenciler tarafından sıkça tercih edilmekte olan bu burs için başvuruların ne zaman başlayacağı da araştırılıyor. Her yıl zamlanmakta olan burs ödemesinin 2023 – 2024 eğitim yılında kaç TL olduğu araştırılıyor. Peki, KYK bursu ne kadar 2024? KYK bursu kaç TL olacak, açıklandı mı? 2023-2024 KYK bursu belli oldu mu?

KYK BURSU NE KADAR 2024?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bursu 2023 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile birlikte Lisans öğrencileri için 1.250 liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2.500 liraya, doktora öğrencileri için ise 3.750 liraya çıkarıldı. Henüz 2024 yılında ödenecek olan rakamlar, başvuruların başlamaması nedeniyle kaç lira olacak henüz bilinmiyor. Kasım ayı civarında 2024 yılında verilecek olan KYK burs miktarının netlik kazanacağı öngörülmekte fakat şuan zamsız burs fiyatı 1.250 liradır.

KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Burstan yararlanacak öğrenciler,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.