Öğrenim kredisi ve burs alan yeni öğrencilere ekim ve kasım ayı ödemelerinin bir arada yapılacağı bakanlık tarafından duyuruldu. Peki, KYK BURSLARI saat kaçta yatıyor? Burs paraları saat kaçta yatıyor? TC nin sonu 0,2,4,6,8 burs ne zaman yatar? İşte detaylar…

KYK burs sonuçlarının duyurulmasının ardından, öğrencilerin dikkati ödeme tarihlerine yoğunlaştı. Burs ve kredi almaya hak kazanan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaları yakından izliyor. Peki, KYK BURSLARI saat kaçta yatıyor? Burs paraları saat kaçta yatıyor? TC'nin sonu 0,2,4,6,8 burs ne zaman yatar? İşte detaylar…

KYK BURSLARI SAAT KAÇTA YATIYOR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı beklenen duyuruyu X hesabından yaptı. Yapılan paylaşımda, "Ödemeler başladı! Öğrenim kredisi ve burs alan yeni öğrencilere ekim ve kasım ayı ödemeleri bir arada! TCKN son hanesine göre: '0' ve '2' olanlar 28.11.2023'te, '4' ve '6' olanlar 29.11.2023'te, '8' olanlar ise 30.11.2023'te hesaplara yatacak. Keyifli harcamalar!" ifadeleri yer aldı.

KYK ödemeleri ise genellikle günün ilk saatlerinde 00.00 ile 01.00 saatlerinde hesaplara yatmaktadır.

BURS PARALARI SAAT KAÇTA YATIYOR?

Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır. KYK ödemeleri, genellikle günün erken saatlerinde, gece 00.00 ile 01.00 arasında hesaplara aktarılmaktadır.

TC'NİN SONU 0,2,4,6,8 BURS NE ZAMAN YATAR?

Burs veya kredi başvurusu ilk defa kabul edilen öğrencilere, başvuruda bulundukları öğrenim yılı başında (ekim ayında) normal öğrenim süreleri boyunca ödemeler gerçekleştirilmektedir. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında ödemeler yapılır.

TCKN son hanesine göre:

'0' ve '2' olanlar 28.11.2023'te,

'4' ve '6' olanlar 29.11.2023'te,

'8' olanlar ise 30.11.2023'te hesaplara yatacak

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