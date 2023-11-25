Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. KYK bursları ne zaman yatacak? Sorusu. Öğrenim bursu almaya hak kazanmakta olan kişiler başta olmak üzere araştırılıyor. Peki, KYK bursları ne zaman yatacak? KYK ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

KYK bursları ne zaman yatacak? KYK ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

KYK bursları ne zaman yatacak? Sorusu, sonuçların açıklanmasının ardından merak edildi ve gündeme geldi. KYK burs sonuçları bugün açıklandı. Üniversite öğrencilerinin 1 aydır merakla beklediği haber geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki, KYK bursları ne zaman yatacak? KYK ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır. Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

2024 KYK BURSU NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.