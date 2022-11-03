Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanılmakta olan KYK bursları, öğrenim görmekte olan birçok öğrenci tarafından büyük önem arz ediyor. KYK Burslarına dair en çok merak edilen sorular arasında KYK bursları ne zaman hesaplara yatıyor? Sorusu bulunuyor. Peki, KYK bursları ne zaman hesaplara yatıyor? KYK bursları hangi tarihte ödeniyor?

Eğitim hayatında birçok öğrencinin faydalanmakta olduğu KYK bursları hakkında birçok detay sürekli olarak merak ediliyor ve araştırılıyor. Bu haberimizde özellikle öğrenciler tarafından oldukça sık bir şekilde merak edilen ve araştırılan KYK bursları ne zaman hesaplara yatıyor? Sorusunu yanıtladık. Peki, KYK bursları ne zaman hesaplara yatıyor? KYK bursları hangi tarihte ödeniyor?

KYK BURSLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATIYOR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) burs veya kredi alan öğrencilerin ödemeleri yoğunluk olmaması nedeni ile her ay T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında hesaplarına yatırılmaktadır.

KYK BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

KYK burs başvuruları bu sene için henüz başlamadı. Konu hakkında resmi bir açıklama gelmemiş olsa da geçmiş yıllara bakıldığında tahminler ekim sonu kasım başını gösteriyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Geçtiğimiz yıllarda KYK burs başvuru işlemleri e Devlet üzerinden alınmıştı. Bu yıl da KYK burs başvurularının e Devlet sistemi üzerinden alınması bekleniyor.