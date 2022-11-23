KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? KYK burs ödemeleri ne kadar?
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KYK burs başvurusu ve öğrenim kredisi başvuruları 17 Kasım Perşembe günü saat 23:59'da sona erdi. Öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK burs başvuru sonuçlarını açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs ne zaman yatacak? KYK burs kredisi ne kadar? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
2022-2023 eğitim öğretim dönemi için KYK burs ve kredi başvuruları başladı. 15 Kasım'da başlayan başvurular 17 Kasım'a kadar devam edecek. KYK'dan ilk kez ödeme alacak olan öğrenciler burs ve kredilerin hangi tarihlerde ne zaman yattığını araştırmaya başladı. Peki, KYK burs ödemeleri başladı mı, ilk ödeme ne zaman yapılacak? KYK burs kredileri hangi ayda ödenecek? KYK burs ne kadar? Detaylar haberimizde...
KYK burs başvuru sonuçları, 17 Kasım günü başvuru işlemlerinin bitmesinin ardından değerlendirilmeye alındı. Geçtiğimiz yıl göz önüne alındığında KYK burs sonuçlarının Aralık ayı içerisinde alınması bekleniyor. Öğrencilerin ailevi durumları, maddi gelirleri 12 farklı kamu kurumu tarafından teyit edilecek.
KYK bursu, Aralık ayının sonunda ya da Ocak ayının başında öğrencilere geçmiş ayların ücretleri ile birlikte toplu olarak ödenecek. KYK burs başvuru sonuçları, 18 Kasım itibariyle öğrencilerin odak noktası oldu. GSB aracılığıyla 2022-2023 eğitim öğretim döneminde burs alarak maddi anlamda destek edinmek isteyen öğrenciler, E-Devlet üzerinden erişime açılan KYK burs başvuru ekranını kullanacak. yıllık 1 milyon 500 bin öğrenciye burs ve kredi imkanı sağlayan Kredi ve Yurtlar Kurumu, yenilenen öğrenim kredisi geri ödeme olanakları ile de öğrencilere kolaylık sağlayacak.
2022 yılı KYK kredi ve burs ücretleri şu şekilde:
- Lisans öğrencileri 850 lira
- Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira
- Doktora öğrencileri 2 bin 550 lira
KYK burs ve kredi imkanından şu kişiler faydalanabilir:
- Ön lisans öğrencileri,
- Lisans öğrencileri
- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,
- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,
- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 1000 'e giren öğrenciler,
- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler.
- Şehit, Gazi yakını öğrencililere ve Engeli öğrencilere.