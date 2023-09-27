KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI SON DAKİKA! KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl başvurulur?

Üniversiteye geçen öğrencilerin gündeminde devlet tarafından 4 yıl boyunca verilen burs ve krediler yer alıyor. Aday öğrencilerin KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl başvurulur? Soruları yanıt bekliyor. Peki, Kyk Burs Ve Kredi Başvuruları Son Dakika haberleri neler? İşte detaylar…

4 yıllık lise öğrenimi sonunda emeklerinin karşılığını alan öğrenciler "Kyk Burs Ve Kredi Başvuruları Son Dakika haberleri neler?" sorusuna yanıt arıyor. Okumak istedikleri alanlardaki okulları ve bölümleri seçen öğrenciler aynı zamanda devlet tarafından öğrenim süreci boyunca verilen burs ve kredileri sorguluyor. Peki, KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl başvurulur? İşte detaylar…

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI SON DAKİKA

Öğrencilerin heyecanla beklediği kredi ve burs başvuruları, geçen eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihlerinde kabul edilmişti. Bu yılki başvuruların da, ÖSYM'in yerleştirme işlemlerini tamamladıktan sonra, yine Kasım ayı içinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu yılki başvuruların ilk yerleştirme işleminin sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yine Eylül ayının son haftası başlayabileceği tahmin ediliyor.

Burs tutarlarındaki artışa göre 2019'dan 2023'e kadar geçen süre boyunca burs miktarları şu şekilde artmıştır:

2019 > 500 TL

2020 > 550 TL (Artış: 50 TL)

2021 > 650 TL (Artış: 100 TL)

2022 > 850 TL (Artış: 200 TL)

2023 > 1250 TL (Artış: 400 TL)

Buna göre, mevcut ekonomik duruma göre 2024 yılında KYK bursu 1650 TL olması beklenmektedir. Bu durum net ve doğru bilgi olmamakla beraber Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek açıklama beklenmelidir. İlgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

KYK BURS VE KREDİ NEREDEN VE NASIL BAŞVURULUR?

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

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İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ BURS/KREDİ ALABİLİR Mİ?

Bakanlığımıza burs/kredi almak üzere müracaatta bulunan ikinci öğretim öğrencileri de yapılan değerlendirme neticesinde durumlarının burs/kredi almasına uygun bulunması halinde burs/kredi alabilmektedir.

HEM BURS HEM DE KREDİ AYNI ANDA ALINABİLİR Mİ?

Burs/Kredi Yönetmeliği'ne göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz.

ÖNCELİKLİ OLARAK BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER KİMLERDİR?