YKS tercih süreci başladı. Üniversiteye geçecek öğrencilerin ise gündeminde devlet tarafından 4 yıl boyunca verilen burs ve krediler yer alıyor. Aday öğrencilerin KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2023 - 2024 yılında KYK bursu ne kadar olacak? Soruları cevap buldu. İşte detaylar…

4 yıllık lise öğrenimi sonunda emeklerinin karşılığını alacak olan aday öğrenciler tercih sürecinde. Okumak istedikleri alanlardaki okulları ve bölümleri seçen öğrenciler aynı zamanda devlet tarafından öğrenim süreci boyunca verilen burs ve kredileri sorguluyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2023 - 2024 yılında KYK bursu ne kadar olacak? İşte detaylar…

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ TARİHTE?

Öğrencilerin heyecanla beklediği kredi ve burs başvuruları, geçen eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihlerinde kabul edilmişti. Bu yılki başvuruların da, ÖSYM'in yerleştirme işlemlerini tamamladıktan sonra, yine Kasım ayı içinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

2023 - 2024 YILINDA KYK BURSU NE KADAR OLACAK?

Bu yılki başvuruların ilk yerleştirme işleminin sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yine Ağustos ayının son haftası başlayabileceği tahmin ediliyor.

Burs tutarlarındaki artışa göre 2019'dan 2023'e kadar geçen süre boyunca burs miktarları şu şekilde artmıştır:

2019 > 500 TL

2020 > 550 TL (Artış: 50 TL)

2021 > 650 TL (Artış: 100 TL)

2022 > 850 TL (Artış: 200 TL)

2023 > 1250 TL (Artış: 400 TL)

Buna göre, mevcut ekonomik duruma göre 2024 yılında KYK bursu 1650 TL olması beklenmektedir. Bu durum net ve doğru bilgi olmamakla beraber Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek açıklama beklenmelidir. İlgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.