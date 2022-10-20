Üniversitelerin eğitim öğretim faaliyetlerine başlamasıyla milyonlarca öğrenci KYK burs ve kredi başvuru tarihleri öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı. İşte tüm merak edilenler…

KYK burs başvuruları son dakika açıklamaları, üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Karşılıksız burs ve geri ödemeli krediden yararlanmak isteyenler "KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022-2023 KYK burs başvuruları tarihleri hakkında merak edilenler.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK Burs başvuru tarihleri Gençlik ve Spor bakanlığının açıklayacağı takvimden sonra başvurular başlayacak. Geçen sene 5 Kasımda başlayan kuralar 8 Kasımda sona ermişti. Bu yıl başvuruların Ekim ayının son haftası Kasım ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor. Konuya ilişkin Gençlik ve spor bakanlığından henüz açıklama yapılmadı. KYK başvurularının bu yıl da aynı tarihte yapılması bekleniyor.

KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE KADAR?



2022 yılı KYK kredi ve burs ücretleri şu şekilde:

Lisans öğrencileri 850 lira

Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira

Doktora öğrencileri 2 bin 550 lira

KYK BURSLARINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?