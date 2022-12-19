KYK burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kredi Yurtlar Kurumu işbirliğinde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ödenen burs ve kredi sonuçları açıklandı. Bakan Kasapoğlu, KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Peki, KYK Burs sonuçları sorgulama ekranı E Devlet giriş! KYK burs sonuçları sorgulama!

Kasım ayında başvuruları alınan burs ve öğrenim kredisi sonuçları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalara çevrilmişti. Üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini yakından ilgilendiren burs başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Peki, KYK Burs sonuçları sorgulama ekranı E Devlet giriş! KYK burs sonuçları sorgulama! İşte detaylar haberimizde...

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ!

Adaylar KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarını e-Devlet üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.

Sonuç ekranında "Burs Alabilirsiniz" iadesiyle karşılan adaylar geri ödemesiz olarak burs alabilecek. "Öğrenim Kredisi Alabilirsiniz" sonucuyla karşılaşanlar ise öğrenim kredisi almaya hak kazanacak.

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kredi Yurtlar Kurumu işbirliğinde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine eğitim hayatları boyunca verilen KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022-2023 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu açıklamasında, "Değerli genç arkadaşlarım, heyecanla beklediğiniz GSB Burs ve Öğrenim kredisi sonuçları açıklandı. Gençlerin bakanlığı olarak her zaman sizlerin destekçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.