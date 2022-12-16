GSB tarafından öğrencilere verilen KYK burs ve kredileri araştırılıyor. Eğitim ve öğretim yılının başladığı günden beri öğrenciler tarafından merakla beklenen KYK burs başvuruları 15 Kasım itibari ile başladı. KYK burs başvurusu yapan öğrenciler ise sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, KYK Burs sonuçları SON DAKİKA açıklandı mı? KYK Burs sonuçları bugün açıklandı mı? KYK Burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK Burs sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu merak ediliyor. KYK burs başvuruları yapan öğrenciler şimdi ise KYK Burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Arama motorlarında KYK Burs sonuçları SON DAKİKA açıklandı mı? KYK Burs sonuçları bugün açıklandı mı? KYK Burs sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları aratılıyor. İşte detaylar....

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK Burs sonuçları henüz erişime sunulmadı. Heyecanlı bekleyişin Aralık ayının son haftasına kadar sürmesi bekleniyor.

KYK BURSLARI ÖNCEKİ SENELERDE HANGİ TARİHTE AÇIKLANDI?

14 Aralık - 2021

7 Aralık - 2020

16 Kasım - 2019

11 Aralık - 2018

KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI

- Ön lisans öğrencileri,

- Lisans öğrencileri,

- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK BURSLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATIYOR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) burs veya kredi alan öğrencilerin ödemeleri yoğunluk olmaması nedeni ile her ay T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında hesaplarına yatırılmaktadır.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.