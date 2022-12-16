Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 2022/2023 burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu. KYK burs başvuru sonuçlarının nereden öğrenileceği araştırılmaya başlandı. Peki, KYK burs sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? KYK KREDİ VE BURS SONUÇLARI! KYK burs başvuru sonucu nereden öğrenilir? İşte detaylar...

KYK KREDİ VE BURS SONUÇLARI! Gençlik ve Spor Bakanlığı Mehmet Kasakoğlu'nun yaptığı canlı yayın sonrasında KYK burs başvurularının nereden öğrenileceğini araştırılıyor. Bu kapsamda KYK burs başvuru sonuçarı nereden, nasıl öğrenilir soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, KYK burs sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? KYK KREDİ VE BURS SONUÇLARI! KYK burs başvuru sonucu nereden öğrenilir? Detaylar haberimizde...

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

KYK BURS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

Burs sonuçları, değerlendirme işlemleri sona erdiğinde e-Devlet üzerinden erişime açılacak. KYK burs sonucu sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası ve şifre ile gerçekleştirilecek.

Sonuç ekranında "Burs Alabilirsiniz" iadesiyle karşılan adaylar geri ödemesiz olarak burs alabilecek. "Öğrenim Kredisi Alabilirsiniz" sonucuyla karşılaşanlar ise öğrenim kredisi almaya hak kazanacak.