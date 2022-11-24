KYK Burs başvurularının sona ermesinin arından başvuruda bulunan birçok kişi heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor ve arama motorları üzerinde KYK Burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Ve KYK Burs sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Sorularını araştırıyor. Peki, KYK Burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK Burs sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte KYK Burs sonuçları açıklanma tarihi!

Kredi Ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere sağlanmakta olan KYK Burs/Kredi başvuruları, geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Başvuruların sona ermesi ile birlikte KYK Burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Soruları merak edilmeye başlandı. Birçok öğrenci KYK Burs sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Sorusunu merak ediyor. Bu haberimizde merak edenler için KYK Burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunu yanıtladık. Peki, KYK Burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK Burs sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte KYK Burs sonuçları açıklanma tarihi!

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK tarafından Burs sonuçlarının açıklanması için kesin bir tarih belirtilmiyor. Fakat geçtiğimiz senelere bakarak kısmı bir tahmin yapmak mümkün. Bu nedenle geçtiğimiz yıllar ele alındığında burs sonuçlarının Aralık ayının ikinci haftası açıklanması bekleniyor.

KYK BURSLARI ÖNCEKİ SENELERDE HANGİ TARİHTE AÇIKLANDI?

14 Aralık - 2021

7 Aralık - 2020

16 Kasım - 2019

11 Aralık - 2018