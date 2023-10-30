KYK burs başvuruların sona ermesinin ardından sonuçların açıklanmasıyla beraber KYK burs ve kredi kazanan adaylar belli olacak. Öğrenciler ise KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK sonucu ne zaman açıklanır? sorularını araştırıyor.

KYK burs, kredi başvurusu yapan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya devam ediyor. Üniversite öğrencilerinin eğitime başlamasıyla beraber KYK başvuru süreci de gündeme taşındı. Merak edilenler arasında ise KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK sonucu ne zaman açıklanır? soruları yer aldı.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuruları 12 Ekim günü başladı ve 19 Ekim'de sona erecek. Geçen sene Kasım ayında alınan başvuruların sonuçları Aralık ayında açıklanmıştı buna göre bu sene tahmini olarak Kasım ayında sonuçların açıklanması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları 12 Ekim'de başladı. Bakan Bak'ın açıklaması şöyle oldu:

"GSB burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden, 19 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar yapabilirsiniz. Eğitim yolculuğunuzda daima yanınızdayız."

KYK BURS BAŞVURUSU SON GÜN NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu. Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "GSB burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden, 19 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar yapabilirsiniz. Eğitim yolculuğunuzda daima yanınızdayız." ifadeleri kullanıldı.

KYK BURS BAŞVURUSU KİMLER YAPABİLİR?

GSB'nin resmi sitesinde paylaştığı yazıda şu ifade yer alıyor;

"Burstan yararlanacak öğrenciler, Ön lisans öğrencileri, Lisans öğrencileri, İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez. Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez) ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

KYK BURS VE KREDİ NEREDEN VE NASIL BAŞVURULUR?

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.