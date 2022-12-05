YK öğrenim kredisi ve burs başvuru sonuçlarında geri sayım sürüyor. 26 Kasım tarihine kadar başvurularını tamamlayan öğrenciler, burs başvuru sonuçlarını beklemeye başladı. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK bursu ne kadar? KYK taahhütname onayı nasıl yapılır? KYK bursundan kimler faydalanabilir? KYK bursları önceki dönemlerde ne zaman açıklanmıştı? İşte tüm merak edilenler.

Üniversite hayatına adım atan ve okumakta olan öğrenciler, KYK burs ve kredi başvurusunda bulunabiliyor. Öğrencilere bir nebze olsun ekonomik destek sağlayan KYK burs ve kredilerine ilgi de oldukça yoğun. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK Bursu ne kadar? KYK bursundan kimler faydalanabilir? Detaylar haberimizde...

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK tarafından Burs sonuçlarının açıklanması için kesin bir tarih belirtilmiyor. Fakat geçtiğimiz senelere bakarak kısmı bir tahmin yapmak mümkün. Bu nedenle geçtiğimiz yıllar ele alındığında burs sonuçlarının Aralık ayının ikinci haftası açıklanması bekleniyor.

KYK BURUS NE KADAR?

Lisans öğrencileri: 850 lira

Yüksek lisans öğrencileri: 1700 lira

Doktora öğrencileri: 2 bin 550 lira

KYK TAAHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen tarihe kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor. Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek. 15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleri ile giderek taahhütnamelerini onaylayabilecek

KYK BURSU'NDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Burslardan faydalanabilen kişiler:

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Burstan faydalanabilen kişiler:

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

KYK BURSLARI ÖNCEKİ SENELERDE HANGİ TARİHTE AÇIKLANDI?