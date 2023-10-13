Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu. Bu kapsamda KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Sorusu gündeme geldi ve öğrenciler tarafından merak edildi. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? KYK burs sonuçları açıklanma tarihi!

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Sorusu, başvuruların başlamasının ardından birçok kişinin gündeminde yer almakta. GSB KYK burs başvurusu süreci hakkında merak edilenler açıklandı. 2023 yılında yapılacak olan GSB burs ve öğrenim kredisi başvuruları için tarihler ve diğer detaylar ilan edildi. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? KYK burs sonuçları açıklanma tarihi!

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Burs / Kredi başvuruları başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden, 19 Ekim Perşembe günü saat 23:59'a kadar yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı. Yapılacak olan başvurular 19 Ekim Perşembe günü sona erecek ve toplanan bilgiler değerlendirme aşamasında karşılaştırılacak. Bu nedenle net bir tarih verilmemekte fakat geçen yıl burs sonuçları açıklanma tarihini ele aldığımız zaman Kasım ayının son günlerinde KYK burs sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öncelikle e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapmanız gerekmektedir. Ardından 'Gençlik ve Spor Bakanlığı' seçeneğine tıklamalı ve 'KYK Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu' seçeneğini seçmelisiniz. Başvuru formunu eksiksiz doldurmanız ve onaylamanız gerekmektedir. Başvuru sonucunuz e-Devlet üzerinden öğrenilebilir.