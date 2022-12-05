KYK öğrenim kredisi ve burs başvuru sonuçlarında geri sayım sürüyor. 26 Kasım tarihine kadar başvurularını tamamlayan öğrenciler, burs başvuru sonuçlarını beklemeye başladı. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 2022-2023 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır?

KYK burs ve kredi sonuçları 2022-2023 eğitim öğretim döneminde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden eğitim desteği alacak öğrencileri gösterecek. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 2022-2023 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır? İşte detaylar haberimizde...

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar e-devlet üzerinden ilan edilecek. Sonuç tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmese de aralık ayı içerisinde değerlendirme işlemlerinin tamamlanması ve sonuçların erişime açılması bekleniyor. Sonuçlar belli olduğunda "https://www.turkiye.gov.tr/kyk-ogrenim-katki-kredisi-ve-burs-sorgulama" adresinden sorgulanabilecek.

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KYK BURSU NE KADAR, KAÇ TL?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün öğrencilere sağladığı aylık burs ve kredi ücretleri her yıl belirleniyor.

KYK burs ücreti lisans öğrencilerine 850 TL, Yüksek Lisans öğrencilerine 1.750 TL vedoktora öğrencilerine 2.500 TL veriliyor. 2023 yılı için belirlenecek yeni ücretler ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.