KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu, birçok öğrencinin gündeminde yer alıyor ve KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu ile arama motorları üzerinde araştırılıyor. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?

KYK burs başvurularının sona ermesi ile birlikte öğrenciler sonuçların açıklanması için heyecanlı bir bekleyiş içerisinde girdi. Bu esnada burs başvurularının ne zaman açıklanacağını merak edenler ise KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? Sorularını araştırıyor. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK tarafından Burs sonuçlarının açıklanması için kesin bir tarih belirtilmiyor. Fakat geçtiğimiz senelere bakarak kısmı bir tahmin yapmak mümkün. Bu nedenle geçtiğimiz yıllar ele alındığında burs sonuçlarının Aralık ayının ikinci haftası açıklanması bekleniyor.

KYK BURSLARI ÖNCEKİ SENELERDE HANGİ TARİHTE AÇIKLANDI?

14 Aralık - 2021

7 Aralık - 2020

16 Kasım - 2019

11 Aralık - 2018