KYK sonucu sorgulama ekranı için gözler Bakanlıktan gelecek açıklamaya çevrildi. Başvuruları geçtiğimiz haftalarda tamamlanan KYK sonuçları için heyecan her geçen gün artıyor. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 KYK burs sonucu sorgulama ekranı!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, burs değerlendirme işlemleri sona erdikten sonra sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle burs hakkı elde edip etmediğini sorgulayabilecek. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 KYK burs sonucu sorgulama ekranı! İşte detaylar haberimizde...

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK burs sonuçları için herhangi bir tarih açıklamadı. Ancak her yıl başvuru ve sonuç takvimi benzerlik gösteriyor.

2021 yılında alınan KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermişti. Burs başvuru sonuçları ise 15 Aralık tarihinde erişime açıldı.

2022 yılında burs başvuru işlemleri ise 16 Kasım tarihinde kapandı. 2022-2023 eğitim öğretim yılında burs başvuru sonuçlarının bu takvim doğrultusunda burs sonuçlarının Aralık ayının son haftasında erişime açılması bekleniyor.

KYK BURSUNUN GERİ ÖDEMESİ

Kurum gerekli gördüğü takdirde burs alan öğrencilerin belge veya durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda öğrencinin belgelerinde veya durumunda gerçeğe aykırı bir hususun tespit edilmesi halinde bursu kesilir.

Ödenen bursların tamamı öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, 18/01/1997 tarihli ve 22881 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre tahsil edilir.

Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alanların bursları, ceza aldığı tarih itibariyle kesilir. Verilen disiplin cezasının öğretim kurumunca geç bildirilmesi halinde ise cezanın verildiği tarihten sonra yapılan. Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.

Öğrenciye burs verilmekte iken, bursun kesilmesini gerektirecek bir durum ortaya çıktığında, bursun kesilmesini gerektiren durumun gerçekleştiği tarih itibariyle bursu kesilir. Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmişti.

2021 yılı bilgileri baz alındığında bu sene de başvuru sonuçlarının aralık ayının son haftasında açıklanması ön görülüyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan açıklamalar geldiği zaman haberlerimizin içerisinde olacaktır.

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor.

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