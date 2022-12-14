Üniversite öğrencileri için Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından sağlanmakta olan kredi ve burslar için başvuruların alınmasının ardından, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu merak edilmeye başlandı. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KYK kredi ve burs başvuru sonuçları ne açıklanacak? KYK burs başvuruları açıklandı mı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olan duyuru, öğrenciler tarafından heyecanla beklenirken, bir yandan ise KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KYK kredi ve burs başvuru sonuçları ne açıklanacak? Soruları araştırılıyor. Bu nedenle KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KYK kredi ve burs başvuru sonuçları ne açıklanacak? Soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KYK kredi ve burs başvuru sonuçları ne açıklanacak? KYK burs başvuruları açıklandı mı?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK 2020 burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama henüz gerçekleştirilmedi. Ancak geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmişti. Bu tarihler baz alındığında bu sene de başvuru sonuçlarının aralık ayının son haftasında açıklanması ön görülüyor.

KYK BURS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarına E- devlet ve aşağıda yer alan "KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI" üzerinden ulaşabilirsiniz.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

KYK KREDİ VE BURS ÜCRETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

2022 yılı KYK kredi ve burs ücretleri şu şekilde:

- Lisans öğrencileri 850 lira

- Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira

- Doktora öğrencileri 2 bin 550 lira