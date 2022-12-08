KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KYK kredi/burs sonuçlarını sorgulama ekranı araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olan Kredi ve Yurtlar Kurumu burs sonuçlarını ne zaman açıklayacağı merakla bekleniyor. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KYK kredi/burs sonuçlarını sorgulama ekranı!

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs/kredi sonuçlarını ne zaman açıklayacak, açıkladı mı soruları gündemdeki yerini koruyor. KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KYK kredi/burs sonuçlarını sorgulama ekranı araştırılıyor. KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KYK kredi/burs sonuçlarını sorgulama ekranı! KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KYK kredi/burs sonuçlarını sorgulama ekranı! Detaylar haberimizdedir…

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Geçtiğimiz sene KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermişti, sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde açıklandı. KYK burs başvuru sonuçlarının bu yıl da aralık ayının sonlarına doğru açıklanması öngörülüyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ÖĞRENİM KREDİSİNİN KESİLME SEBEPLERİ

Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

Kesin hükümle mahkum olması

hallerinde öğrencilerin öğrenim kredisi kesilmektedir.

BURSUN KESİLME SEBEPLERİ

Başarısız olması,

Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

Kesin hükümle mahkum olması

hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

BURS ALAN ÖĞRENCİLERE BAŞARISIZLIK VEYA VAZGEÇME SEBEBİYLE ÖĞRENİM KREDİSİ VERİLMESİ

Öğretim kurumunca başarısız olduğu bildirilen öğrencilerin bursu kesilir ve tekrar burs verilmez. Bursu kesilen öğrencilere burslarının kesildiği tarihten itibaren Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenecek esaslara göre kredi verilebilir.

Burs almaktan vazgeçen öğrencinin bursu, vazgeçtiği tarihten itibaren kesilir ve aynı öğretim türünde bir daha burs verilmez. Ancak bursun kesildiği tarihte öğrenim kredisi almak isterse Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerince kredi verilebilir.