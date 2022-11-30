Kredi ve yurtlar kurumu tarafından öğrencilere sağlanmakta olan KYK burs başvuruları geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Başvuruların sona ermesi ile birlikte birçok öğrenci KYK burs sonuçları açıklandı mı? Sorusunu merak ediyor. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK burs başvuru sonuçları son durum ne? KYK Burs – Kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?

Birçok öğrencinin başvuruda bulunduğu KYK burs başvuru sonuçları gündemde yer alıyor. Öğrenciler heyecanla KYK burs sonuçları açıklandı mı? Sorusunu arama motorları üzerinde araştırıyor. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak edilen KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK burs başvuru sonuçları son durum ne? Sorularını yanıtladık. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK burs başvuru sonuçları son durum ne? KYK Burs – Kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK tarafından henüz burs başvuru sonuçları açıklanmadı. Fakat geçtiğimiz senelere bakarak kısmı bir tahmin yapmak mümkün. Bu nedenle geçtiğimiz yıllar ele alındığında burs sonuçlarının Aralık ayının ikinci haftası açıklanması bekleniyor.

KYK BURSLARI ÖNCEKİ SENELERDE HANGİ TARİHTE AÇIKLANDI?

14 Aralık - 2021

7 Aralık - 2020

16 Kasım - 2019

11 Aralık - 2018