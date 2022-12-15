KYK burs ve kredi başvuruları 17 Kasım tarihinde sona erdi. Burs ve öğrenim kredisi başvurusunda bulunan üniversite öğrencileri burs sonuçlarının tarihi araştırıyor. KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK burs ödemeleri ne zaman başlayacak? KYK bursu ne kadar? Sorularının yanıtını merak ediyor. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Milyonlarca Üniversite öğrencisinin yanı sıra yüksek lisans ve doktora öğrencileri için önemli gelir kalemlerinden olan KYK burs/öğrenim kredisi başvuruları geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde tamamlanmıştı. Geçtiniz hafta gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 yılında gereçli olacak KYK burs ve Öğrenim kredisi oranlarını açıkladı. 850 TL olan lisans burs ücreti 1.250 TL'ye 1700 TL olan Yüksek Lisans bursu 2500 TL 'ye 2550 TL olan Doktora bursu 3750 TL çıkarıldığını açıklamıştı. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK burs ödemeleri ne zaman başlayacak? KYK bursu ne kadar? Detaylar haberimizde...

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar e-devlet üzerinden ilan edilecek. Sonuç tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmese de aralık ayının son haftasına kadar değerlendirme işlemlerinin tamamlanması ve sonuçların erişime açılması bekleniyor. Sonuçlar belli olduğunda "https://www.turkiye.gov.tr/kyk-ogrenim-katki-kredisi-ve-burs-sorgulama" adresinden sorgulanabilecek.

KYK KREDİ VE BURS ÜCRETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

2022 yılı KYK kredi ve burs ücretleri şu şekilde:

Lisans öğrencileri 850 lira

Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira

Doktora öğrencileri 2 bin 550 lira

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.