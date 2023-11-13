KYK burs başvuruları 12 Ekim'de başlamıştı. 19 Ekim'de başvuruların sona ermesinin ardından sonuçlar bugün açıklandı. Arama motorlarında ise KYK burs sonuçları açıklandı mı? Burs sonuç sorgulama ekranı! Burs ve kredi sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? soruları aratıldı.

KYK burs başvuruları açıklandı mı? Burs sonuç sorgulama ekranı! Burs ve kredi başvuruları nereden, nasıl öğrenilir?

KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler KYK burs sonuçları açıklandı mı? Burs sonuç sorgulama ekranı! Burs ve kredi sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



KYK burs sonuçları bugün açıklandı.

KYK BURS SONUÇLARI ÖĞRENME E-DEVLET SİTESİ

KYK burs başvuruları 12 Ekim günü başladı ve 19 Ekim'de sona erdi. Başvuru sonuçları e-Devlet sitesi üzerinden "Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama" ekranından öğrenilebilecektir. KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarına E- devlet ve aşağıda yer alan "

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI" üzerinden ulaşabilirsiniz.

KYK BURS/KREDİ SONUÇ SORGULAMA

KYK BURSUNDAN KİM YARARLANAMAZ?

"Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktaneğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,

burstan yararlanamazlar."