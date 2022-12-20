KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler burs ve kredi ücretlerinin ne zaman yatacağı sorusuna çevrildi. Cuma günü açıklanan sonuçların ardından burs ve kredi alamaya hak kazanan öğrenciler e-devlet üzerinden taahhütname işlemlerini yürütüyor. Peki, KYK burs ödemeleri ne zaman başlayacak? KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar? Taahhütname onayı nasıl yapılır? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun açıklaması ile duyurulan sonuçların sonrasında GSB ile KYK burs ve kredi ödeme tarihleri milyonlarca öğrencinin arama mottolarında en çok aratılan konuların başında geldi. Peki, KYK burs ödemeleri ne zaman başlayacak? KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar? Taahhütname onayı nasıl yapıl ır? Detaylar haberimizde...

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ve kredi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor. İlk kez burs ve kredi alacak öğrencilerin ekim, kasım ve aralık ayı ödemelerini birlikte almaları bekleniyor. KYK burs, öğrenim kredisi ücretlerinin ocak ayı içerisinde yapılması bekleniliyor.

TAAHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen tarihe kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.

2022-2023 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?