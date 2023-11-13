KYK burs ne zaman yatacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. KYK kredi ne zaman verilecek merak konusu oldu. Peki, KYK burs ne zaman yatacak? 2023 KYK kredi ne zaman verilecek? İşte detaylar...

Üniversite öğrencilerinin 1 aydır merakla beklediği haber geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından öğrencilere sağlanan kredi hizmeti, öğrencilerin ekonomik yükünü hafifletmeyi hedefler. KYK burs ne zaman yatacak merak konusu oldu. Peki, KYK burs ne zaman yatacak? 2023 KYK kredi ne zaman verilecek? Detaylar haberimizde...

KYK KREDİ ÇIKARSA ALMAK ZORUNLU MU?

KYK kredisi, bir hak olup, çıkan krediyi alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Öğrenciler, ihtiyaçları doğrultusunda bu krediyi kullanmayı seçebilirler.

KYK BURS NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır. Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

İlgili Haberler