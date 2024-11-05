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KYK burs mu kredi mi nasıl anlaşılır?

KYK burs mu kredi mi nasıl anlaşılır?
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Milyonlarca üniversite öğrencisinin merak ve heyecanla beklediği KYK kredi ve burs sonuçları bu akşam açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve kredi başvurusu sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki, KYK burs mu kredi mi nasıl anlaşılır?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarına dair beklenen açıklama, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'tan geldi. Bakan Bak, GSB Burs/Kredi başvuru sonuçlarının duyurulduğunu açıkladı ve üniversite öğrencilerinin heyecanla beklediği sonuçlar erişime açıldı. Peki, KYK burs mu kredi mi nasıl anlaşılır?

KYK BURS BAŞVURU SONUCU AÇIKLANDI

KYK burs ve kredi başvurularının sona ermesinin ardından başvuru yapan öğrenciler sonuçların açıklanmasını bekliyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, GSB Burs/Kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

KYK BURS MU KREDİ Mİ NASIL ANLAŞILIR?

KYK burs sonuç ekranında burs alabilirsiniz yazıyor ise burs almaya hak kazanmışsınız demektir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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