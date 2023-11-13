Milyonlarca öğrencinin beklediği KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı. Öğrenciler arama motorlarında KYK burs mu kredi mi çıktı nasıl anlarım sorularına cevap aramaya başladı. İlgili TCKN ile eşleşen kredi bulunamadı hatası arama motorlarında sorgulanıyor. Kredi ve Burs sonucunu sorgulamak isteyenler; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ile eşleşen kredi numarası bulunamadı hatasıyla karşılaştı.

KYK burs mu kredi mi çıktı nasıl anlarım? İlgili TCKN ile eşleşen kredi bulunamadı hatası nedir?

KYK burs mu kredi mi çıktı nasıl anlarım? İlgili TCKN ile eşleşen kredi bulunamadı hatası nedir? E Devlet üzerinden sorgulama yapan öğrenciler burs mu kredi mi aldığını öğrenmeye çalışıyor. Bazı öğrenciler İlgili TCKN ile eşleşen kredi bulunamadı hatası ile karşılaşabiliyor.

KYK BURS MU KREDİ Mİ ÇIKTI NASIL ANLARIM?

KYK bursu öğrenciye geri ödemesiz olarak verilir. Ancak KYK kredisi alan öğrenciler bu bursları uzun vadede geri ödemeye başlar.

E Devlet üzerinden sorgulama yaparak hak kazandığınız ödemeni burs mu kredi mi olduğunu görüntüleyebilirsiniz. Sorgulama yaptıktan sonra sonuç ekranında ödemenin türünü görüntüleyebilirsiniz.

"Burs Alabilirsiniz" ifadesiyle karşılaşan adaylar geri ödemesiz olarak burs alabilecek.

"Öğrenim Kredisi Alabilirsiniz" ifadesiyle karşılaşan öğrenciler ise geri ödemeli kredi alabileceği anlamı taşımaktadır.

TCKN İLE EŞLEŞEN KREDİ BULUNAMADI HATASI

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ile eşleşen kredi numarası bulunamadı hatasıyla karşılaşan öğrenciler konuyla ilgili araştırma yapıyor. Bu sorunla karşılaşan öğrenciler e-Devlet üzerinden sorgulama yaparak sonuçları öğrenebilir. Aynı hatayı alan öğrenciler GSB iletişim numarası aracılığıyla bilgi alabilir.

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakan Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 19 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın.'' ifadelerini kullandı.

TAAHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen tarihe kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.

Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.

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