Son dakika gelen haberlere göre, 2023 KYK burs ücretlerine zam yapıldı. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan kabile toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Peki, KYK burs miktarı 2023: Yeni KYK fiyatları kaç TL oldu? Üniversite KYK burs ücretleri ne kadar, kaç lira oldu? KYK bursu ne kadar oldu? 2023 KYK lisans bursu kaç TL'ye çıkarıldı? 2023 KYK yüksek lisans bursu kaç liraya çıktı? 2023 Doktora bursu kaça yükseldi? İşte detaylar...

2023 KYK burs miktarı ne kadar? Lisans, yüksek lisans ve doktorada KYK burs ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelen Kabine Toplantısı sona erdi. Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek yılki burs fiyatlarını da açıkladı. KYK burs miktarı 2023: Yeni KYK fiyatları kaç TL oldu? Üniversite KYK burs ücretleri ne kadar, kaç lira oldu? KYK bursu ne kadar oldu?

2023 KYK BURSU NE KADAR OLDU?

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yükseköğrenim öğrencilerine bir müjde verdi. 2023 yılı için kredi/burs miktarlarını açıklayan Erdoğan, "Lisans öğrencileri için 1.250 liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2.500 liraya, doktora öğrencileri için ise 3.750 liraya çıkarıldı." dedi.

Yeni 2023 zamlı burs miktarları:

Lisans : 1250 tl

1250 tl Yüksek Lisans : 2500 tl

2500 tl Doktora : 3750 tl

KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Burstan yararlanacak öğrenciler,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.