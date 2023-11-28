Öğrenim kredisi ve burs alan yeni öğrencilere ekim ve kasım ayı ödemelerinin bir arada yapılacağı bakanlık tarafından duyuruldu. Peki, KYK burs-kredi ne zaman yatacak, yattı mı? KYK ilk burs ne zaman yatacak 2023? KYK kaç TL yatacak? İşte detaylar…

KYK burs-kredi ne zaman yatacak, yattı mı? KYK ilk burs ne zaman yatacak 2023? KYK kaç TL yatacak?

KYK burs sonuçlarının duyurulmasının ardından, öğrencilerin dikkati ödeme tarihlerine yoğunlaştı. Burs ve kredi almaya hak kazanan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaları yakından izliyor. Peki, KYK burs-kredi ne zaman yatacak, yattı mı? KYK ilk burs ne zaman yatacak 2023? KYK kaç TL yatacak? İşte detaylar…

KYK BURS-KREDİ NE ZAMAN YATACAK, YATTI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı beklenen duyuruyu X hesabından yaptı. Yapılan paylaşımda, "Ödemeler başladı! Öğrenim kredisi ve burs alan yeni öğrencilere ekim ve kasım ayı ödemeleri bir arada!TCKN son hanesine göre: '0' ve '2' olanlar 28.11.2023'te, '4' ve '6' olanlar 29.11.2023'te, '8' olanlar ise 30.11.2023'te hesaplara yatacak. Keyifli harcamalar!" ifadeleri yer aldı.

KYK İLK BURS NE ZAMAN YATACAK 2023?

Burs veya kredi başvurusu ilk defa kabul edilen öğrencilere, başvuruda bulundukları öğrenim yılı başında (ekim ayında) normal öğrenim süreleri boyunca ödemeler gerçekleştirilmektedir. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında ödemeler yapılır.

TCKN son hanesine göre:

'0' ve '2' olanlar 28.11.2023'te,

'4' ve '6' olanlar 29.11.2023'te,

'8' olanlar ise 30.11.2023'te hesaplara yatacak.

KYK KAÇ TL YATACAK?

2024 yılı itibariyle;

Lisans öğrencileri 2000 TL

Yüksek Lisans öğrencileri 4000 TL

Doktora öğrencileri 6000 TL

KYK bursu alacaktır.