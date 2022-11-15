Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanmakta olan KYK bursları, öğrenim görmekte olan birçok öğrenci tarafından büyük önem arz ediyor. KYK Burslarına dair en çok merak edilen sorular arasında KYK Burs kaç TL? KYK burs başvuruları ne zaman bitiyor? yer alıyor. Peki, KYK Burs kaç TL? GSB KYK kimler burs alabilir, şartları ne? İşte merak edilenler...

Son Dakika! Üniversite öğrencileri için burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı, 17 Kasım'a kadar sürecek

KYK Burs kaç TL? sorusu gündemde. GSB KYK son başvuru günü ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. Eğitim hayatında birçok öğrencinin faydalanmakta olduğu KYK bursları hakkında birçok detay sürekli olarak merak ediliyor ve araştırılıyor. GSB tarafından KYK burs başvurusunun başladığı duyurulmasının ardından öğrenciler KYK Burs kaç TL? GSB KYK kimler burs alabilir, şartları ne? sorularını merak etti. İşte detaylar...

KYK BURSU NE KADAR, KAÇ TL?

KYK burs ücreti ; lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerine göre farklılık gösteriyor. 2022 senesinde KYK burs ücretleri şöyle yer alıyor;

KYK lisans burs ücreti: 850 TL

KYK yüksek lisans burs ücreti: 1.700 TL

KYK doktora ücreti: 2550 TL

KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI

- Ön lisans öğrencileri,

- Lisans öğrencileri,

- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK burs ve kredi başvuruları başladı. Başvuru yapmak isteyen öğrenciler https://gsb.gov.tr/ sitesinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

KYK BURSLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATIYOR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) burs veya kredi alan öğrencilerin ödemeleri yoğunluk olmaması nedeni ile her ay T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında hesaplarına yatırılmaktadır.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.