KYK burs başvurusunu nasıl yapılır? E DEVLET KYK BURS BAŞVURUSU! KYK kredi başvurusu nereden yapılır?

KYK burs başvurusu yapmak isteyenler için nereden yapılacağı araştırılıyor. E Devlet Kyk başvuru adımları sorgulatılıyor. Peki, KYK burs başvurusunu nasıl yapılır? KYK kredi başvurusu nereden yapılır? İşte detaylar...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu. KYK burs başvuruları nasıl yapılır araştırılmaktadır. Arama motorlarında E-Devlet üzerinden KYK başvuru nasıl yapılacağı sorgulatılıyor. Peki, KYK burs başvurusunu nasıl yapılır? KYK kredi başvurusu nereden yapılır? Detaylar haberimizde...

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öncelikle e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapmanız gerekmektedir. Ardından 'Gençlik ve Spor Bakanlığı' seçeneğine tıklamalı ve 'KYK Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu' seçeneğini seçmelisiniz. Başvuru formunu eksiksiz doldurmanız ve onaylamanız gerekmektedir. Başvuru sonucunuz e-Devlet üzerinden öğrenilebilir.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "GSB burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden, 19 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar yapabilirsiniz. Eğitim yolculuğunuzda daima yanınızdayız." ifadeleri kullanıldı.