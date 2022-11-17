GSB KYK burs başvuruları öğrenciler tarafından bekleniyordu. 15 Kasım günü başlayan KYK burs başvurularına başvuran milyonlarca öğrenci var. KYK burs başvuru tarihinin ne zaman sona ereceği ise merak edilenler arasında yer alıyor. Öğrenciler arama motorlarında KYK burs başvurusu son gün ne zaman? KYK burs başvurusu saat kaçta bitiyor? KYK başvuruları ne zaman bitiyor? sorularını araştırıyor. İşte KYK burs başvuru son tarihi!

KYK burs başvurusu son gün ne zaman? KYK burs başvurusu saat kaçta bitiyor? KYK başvuruları ne zaman bitiyor?

Son Dakika! Üniversite öğrencileri için burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı, 17 Kasım'a kadar sürecek

KYK burs başvurusu son gün ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. Başvuruların başlamasının hemen ardından KYK Burs başvuruları ne zaman bitecek? Sorusu merak edilmeye başlandı. Öğrenciler arama motorlarında KYK burs başvurusu son gün ne zaman? KYK burs başvurusu saat kaçta bitiyor? KYK başvuruları ne zaman bitiyor? sorularını araştırıyor. İşte KYK burs başvuru son tarihi!

KYK BURS BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?

KYK burs ve kredi başvuruları 15 Kasım Pazartesi günü başladı. Öğrenciler, 17 Kasım Perşembe günü saat 23.59'a kadar KYK burs ve kredi başvurularını yapabilecekler.

KYK BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İşlemler e-Devlet üzerinden gerçekleşiyor. E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

KYK BURUS NE KADAR?

Lisans öğrencileri: 850 lira

Yüksek lisans öğrencileri: 1700 lira

Doktora öğrencileri: 2 bin 550 lira