KYK burs başvurusu son gün ne zaman? KYK burs başvurusu saat kaçta bitiyor? KYK başvuruları ne zaman bitiyor?
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GSB KYK burs başvuruları öğrenciler tarafından bekleniyordu. 15 Kasım günü başlayan KYK burs başvurularına başvuran milyonlarca öğrenci var. KYK burs başvuru tarihinin ne zaman sona ereceği ise merak edilenler arasında yer alıyor. Öğrenciler arama motorlarında KYK burs başvurusu son gün ne zaman? KYK burs başvurusu saat kaçta bitiyor? KYK başvuruları ne zaman bitiyor? sorularını araştırıyor. İşte KYK burs başvuru son tarihi!
KYK burs başvurusu son gün ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. Başvuruların başlamasının hemen ardından KYK Burs başvuruları ne zaman bitecek? Sorusu merak edilmeye başlandı. Öğrenciler arama motorlarında KYK burs başvurusu son gün ne zaman? KYK burs başvurusu saat kaçta bitiyor? KYK başvuruları ne zaman bitiyor? sorularını araştırıyor. İşte KYK burs başvuru son tarihi!
KYK burs ve kredi başvuruları 15 Kasım Pazartesi günü başladı. Öğrenciler, 17 Kasım Perşembe günü saat 23.59'a kadar KYK burs ve kredi başvurularını yapabilecekler.
İşlemler e-Devlet üzerinden gerçekleşiyor. E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.
Lisans öğrencileri: 850 lira
Yüksek lisans öğrencileri: 1700 lira
Doktora öğrencileri: 2 bin 550 lira