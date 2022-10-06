KYK burs başvuru tarihleri günün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? 2022-2023 KYK burs/kredi başvuru tarihleri nedir?

KYK burs başvuru tarihleri için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan gelecek açıklamada. KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından yedek yurt yerleştirme işlemleri yapılıyor. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? 2022-2023 KYK burs/kredi başvuru tarihleri nedir? İşte detaylar haberimizde...

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs başvuruları bu sene için henüz başlamadı. Konu hakkında resmi bir açıklama gelmemiş olsa da geçmiş yıllara bakıldığında tahminler ekim sonu kasım başını gösteriyor.

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE KADAR?

2022 yılı KYK kredi ve burs ücretleri şu şekilde:

Lisans öğrencileri 850 lira

Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira

Doktora öğrencileri 2 bin 550 lira

KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.