KYK burs başvurularının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. 2023 KYK kredi ve burs başvurularının son tarihine dair detaylar araştırılıyor. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman açıklanır? 2023 KYK kredi ve burs başvuruları son tarih ne zaman? İşte detaylar...

KYK burs başvurusu ne zaman açıklanır? 2023 KYK kredi ve burs başvuruları son tarih ne zaman?

KYK burs başvuruların ne zaman sona ereceği ve sonuçların ne zaman açıklanacağı araştırılmaktadır. Yüksek öğrenim öğrencilerinin heyecanla beklediği burs ve kredi başvuruları başladı. KYK kredi ve burs başvuruları için son tarih ne zaman merak konusu oldu. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman açıklanır? 2023 KYK kredi ve burs başvuruları son tarih ne zaman? Detaylar haberimizde...

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu. Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "GSB burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden, 19 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar yapabilirsiniz. Eğitim yolculuğunuzda daima yanınızdayız." ifadeleri kullanıldı.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başvurunun detayları da paylaşıldı. İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs ve kredi başvurusunda bulunabilecek.

Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini istemeleri gerekiyor.